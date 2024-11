2anews.it - Santo Romano, flash mob a Napoli per il 19enne ucciso

Leggi l'articolo completo su 2anews.it

Unmob per salutare, ila San Sebastiano al Vesuvio sabato notte. In mille vestiti di nero per l’ultimo saluto a. Così gli amici di scuola dela San Sebastiano al Vesuvio sabato notte hanno partecipato almob organizzato nel parcheggio dell’Istituto Archimede nel quartiere .