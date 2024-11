Puntomagazine.it - Sanità, Giuliano (UGL): “Senza medici e infermieri case e ospedali di comunità saranno inutili strutture spoglie”

Gianluca: “La crisi che attanaglia gli organici sanitari rischia di avere un impatto devastante anche sullana territoriale”“La crisi che attanaglia gli organici sanitari rischia di avere un impatto devastante anche sullana territoriale. Sono migliaia leeddiche dovrebbero, in ossequio al Pnrr, aprire i battenti nel 2026. Rischiano seriamente di rimanere peròzzabili per l’assistenza ai cittadini” dichiara il segretario nazionale della UGL Salute Gianluca. “Secondo una recente proiezione elaborata dai Bankitalia nel prossimo decennio sarà generato un fabbisogno di, in cui vengono conteggiati anche quelli di famiglia e pediatri, del 30% e del 14% per gli, pari a circa 30.000 unità per entrambe le categorie, con una richiesta che sarà maggiore per le regioni del sud Italia.