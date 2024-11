Chietitoday.it - "San Martino in galleria": tre giorni di castagne, vino, musica e piatti abruzzesi a Sambuceto

Tornano i festeggiamenti per Sana San Giovanni Teatino.L'amministrazione comunale di organizza "Sanin"; dal 9 al'11 novembre nellaWojtyla diun ricco programma di eventi: dai mercatini home made all' animazione per bambini a cura del mago Dario e.