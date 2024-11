Lanazione.it - San Giovanni ricorda Rino Giardini

Arezzo, 07 novembre 2024 – A Santorna la rassegna per la promozione della lettura “Le piazze del sapere” promossa dal Comune con la collaborazione di Unicoop Firenze – Bibliocoop - associazione culturale Pandora e Confcommercio, giovani imprenditori di Firenze e Arezzo. Otto appuntamenti per animare l'intero mese di novembre nella città del Marzocco. Ogni evento si svolgerà a Palomar, la Casa della cultura in piazza della Libertà. Ad eccezione della prima presentazione che si terrà a Palazzo d'Arnolfo. E quest'ultima iniziativa renderà omaggio ad un grande sangiovannese,. Domenica 10 novembre alle 17,30 nella sala conferenze del Museo delle Terre Nuove sarà infatti presentato il libro “Storia di una vita, autobiografia di”, a cura di Marina Macchio con la collaborazione di Lia Sarchi, edizioni dell'Assemblea, Consiglio Regionale della Toscana.