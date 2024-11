Lanazione.it - San Giovanni. Masterclass di marketing organizzata da Confcommercio

Arezzo, 07 novembre 2024 – SanValdarno come hub per il terziario del futuro. La città del Marzocco ospiterà mercoledì 13 novembre 2024 ladidedicata ad esplorare il futuro del retail tra mondo fisico e digitale. L'appuntamento, aperto a tutti, è per le ore 14:30 al Palomar Casa della Cultura in piazza della Libertà 15. Ad organizzare l'iniziativa, che metterà a confronto i giovani con il professore Danio Berti - docente dipresso l' Università degli Studi di Firenze e CEO di Consulting & Management Partners Srl - è il gruppo giovani imprenditori diFirenze-Arezzo in collaborazione con l'azienda Mantovani Shop e il patrocinio del Comune di SanValdarno. Sarà una vera e propria lezione diche, con l'aiuto di tante case histories, metterà in evidenza le sfide che la rete commerciale tradizionale sta affrontando, come l'omnicanalità e il phygital, ovvero l'integrazione tra esperienze fisiche e digitali applicate al settore della vendita al dettaglio.