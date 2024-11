Ilgiorno.it - San Babila-Linate: corse garantite pure con lo sciopero

Per domani, venerdì 8 novembre, le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno proclamato unonazionale di 24 ore per il settore del trasporto pubblico locale. Lointeresserà anche i lavoratori di Atm. L’agitazione riguarderà tutto il personale e si svolgerà con particolari modalità. A Milano, per quanto riguarda la metropolitana, il servizio sarà garantito sulle linee M1, M2, M3, M5 e sulla tratta San Cristoforo-Sandella M4 fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18, mentre quello della M4 sulla tratta Sansarà garantito per l’intera giornata. In superficie fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18 il servizio sarà assicurato solo per alcune linee, nel dettaglio: 2, 3, 4, 9, 10, 12, 24, 45, 54, 56, 57, 58, 60, 74, 81, 90, 91, 95 e 98.