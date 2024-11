Europa.today.it - Samuele Bersani, stop ai concerti. La lettera ai fan: "Ho un problema di salute. Non c'è alternativa"

Leggi l'articolo completo su Europa.today.it

pa il tour che stava per iniziare. A costringerlo a tale decisione la scoperta di un "di" che ha scoperto solo pochi giorni fa.Il messaggio per i fan di"Non è semplice scrivere quello che sto per dirvi, ma la vita stessa è imprevedibile.