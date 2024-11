Vanityfair.it - Samuele Bersani rimanda il tour per problemi di salute: «La vita è imprevedibile e certe cose accadono da un momento all'altro»

Il cantante, tramite i suoi canali social, ha annunciato di non stare bene e per questo motivo è costretto a posticipare una serie di concerti imminenti. Non si tratta dialla voce, ha assicurato: «Ne parlerò appena possibile, dando risposte che oggi non avrei, alle domande che giustamente mi farete»