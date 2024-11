Ilfattoquotidiano.it - Samuele Bersani: “Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema di salute che mi obbliga a fermarmi”. Il tour invernale posticipato nel 2025

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

A sorpresacon un post sui social ha annunciato di dover riprogrammare – per motivi di– a primaverailteatrale “& Orchestra”, che avrebbe debuttato a Milano sabato 9 novembre.“Non è semplice scrivere quello che sto per dirvi, – si legge nell’incipit della lunga lettera rivolta ai fan e al pubblico che sarebbe dovuto accorrere a teatro -, ma la vita stessa è imprevedibile e certe cose, è vero, accadono da un momento all’altro. Hodadiundiche mi. Devo stare a riposo forzato per un po’ di tempo, lontano dai palchi”.Per ora non si sa altro e il cantautore , riservato da sempre, promette: “Ne parlerò appena possibile, dando risposte che oggi non avrei, alle domande che giustamente mi farete.