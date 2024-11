Ilrestodelcarlino.it - Salute femminile: stasera l’incontro

E’ nata una rete di associazioni che si occupa die benessere della donna. Il gruppo conta una dozzina di enti che si incontrano regolarmente sotto la guida di VolontaRomagna-Centro di Servizio per il Volontariato della Romagna. Il gruppo ha organizzatosul benessere‘Avrò cura di te. avrò cura di me!’, che si terràalle 20 presso Well, la sala ex cinema Mazzini in corso della Repubblica 88. La serata sarà moderata dal dott. Michele Gaudio, presidente dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri Provincia di Forlì-Cesena.