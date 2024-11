Avellinotoday.it - Sagra della castagna a Montella, Gigione riceve il premio "Mast e Fest"

Leggi l'articolo completo su Avellinotoday.it

Grande partecipazione e calorosa accoglienza per la prima puntata di, il nuovo format televisivo che racconta le sagre e le tradizioni popolari dell’Irpinia, e non solo, attraverso una lente autentica e coinvolgente. Durante la registrazione a, in occasionecelebre.