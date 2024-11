Sabalenka-Gauff in tv | data orario canale e diretta streaming Wta Finals Riyadh 2024

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Arynase la vedrà contro Coconella semifinale delle WTAsul veloce indoor di(Arabia Saudita). La bielorussa nell’ultimo e inutile match giocato contro Elena Rybakina è tornata a perdere, ma l’impressione è che sia lei la vera grande favorita per il titolo di fine anno. In terra saudita già si è assicurata la prima posizione mondiale al termine dell’annata tennistica e sul veloce ha fin qui dimostrato di essere inavvicinabile quasi per tutte. Ora a contenderle un posto in finale ci sarà la giovane statunitense, che aveva l’opportunità di essere prima nel suo girone vincendo un set contro Krejcikova, ma finendo per perdere in due si è vista scavalcare proprio dalla ceca, finendo così in seconda piazza.RISULTATI E CLASSIFICHEPROGRAMMA E COPERTURA TVTABELLONEMONTEPREMIscenderanno in campo venerdì 7 novembre alle 18:00 italiane.