Ilpescara.it - Rubavano carichi di fitofarmaci e partite di champagne, tra i 6 arrestati uno di Montesilvano

Leggi l'articolo completo su Ilpescara.it

Sono in totale sei le persone tratte in arresto con due misure cautelari in carcere e 4 ai domiciliari con l'accusa, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti.Il blitz messo in atto dai carabinieri della Compagnia di Larino è scattato all'aba di givoedì.