Ilgiorno.it - Ruba capi di lusso: in manette a 39 anni

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Voleva portarsi via deidida un outlet di corso Vittorio Emanuele. Senza pagare. Ma la donna, cilena di 39, è stata individuata dagli addetti alla security del negozio e poi arrestata dalla polizia, martedì alle 18. Stando a quanto ricostruito, la donna è entrata nell’attività commerciale fingendosi una cliente come tante. A un certo punto ha preso una giacca di Armani e una sciarpa di Givenchy, dal valore di 470 euro, e ha provato a staccare i dispositivi antitaccheggio intenzionata a uscire come se nulla fosse. Quella presenza “sospetta“ non è sfuggita al personale di vigilanza, che ha bloccato la donna accorgendosi anche che ierano stati danneggiati. Quindi gli addetti del negozio hanno chiamato la polizia. Gli agenti, una volta sul posto e verificato quel che era successo, hanno arrestato la trentanovenne, irregolare sul territorio italiano, che non ha risultato avere precedenti e non era mai stata fotosegnalata prima di martedì.