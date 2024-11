Roma tre vigili travolti da un’auto in via Tiburtina | Uno ha subito l’amputazione di una gamba

Leggi l'articolo completo su Open.online

Tredisono statidadurante i rilievi di un incidente stradale. Uno di loro è in condizioni gravi. È accaduto su viaall’altezza del ponte del Grande Raccordo Anulare. I tre agenti, due donne e un uomo, sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Il più grave è un agente di 25 anni, ricoverato all’ospedale San Camillo che, a quanto si apprende da fonti sanitarie, hadi una. A far visita ai feriti in ospedale nella notte il sindaco diRoberto Gualtieri. Dei rilievi si occupa la polizia stradale. Il conducente dell’auto è stato trasportato in ospedale per per gli accertamenti tossicologici.Marco Milani, segretariono del Sulpl della polizia locale, dice che «il giovanissimo e sfortunato collega – un 24enne che, tra pochi giorni, avrebbe terminato il periodo di prova -, oltre agli arti rischia purtroppo di perdere anche il posto di lavoro qualora il periodo di convalescenza arrivasse a superare gli otto mesi consecutivi.