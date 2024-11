Tg24.sky.it - Roma, autocompattatore Ama contro palazzina: gravi autista e inquilina

Leggi l'articolo completo su Tg24.sky.it

Undell'Ama si è schiantato all'alba di oggiil muro portante di unaadiacente la strada in via Vitorchiano, nel quartiere Flaminio, a. Per cause ancora da accertare, l’del mezzo ha perso illlo, andandosi a schiantarsil'edifico. Nell’urto è stata abbattuta una parte della parete, caduta all’interno di un appartamento e ferendo gravemente l’dell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco che hanno estratto l’dal mezzo e soccorso l'dell’appartamento, entrambi trasportati in ospedale in codice rosso. Proseguono le operazioni di recupero dell’automezzo, della messa in sicurezza dell’area e sono stati resi inagibili due appartamenti. Sul posto le forze dell’ordine e l’Italgas.