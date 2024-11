Rinnovo contratto statali settimana corta aumenti e più smart working | ecco cosa prevede

Leggi l'articolo completo su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – E' stata firmata l'ipotesi di accordo per ildeldeglisenza Cgil e Uil. Tra le misure,di 4 giorni su base volontaria,mensili e novità sul fronte. Il, relativo al personale del comparto delle Funzioni centrali per il triennio 2022-2024, "presenta numerose innovazioni per .