Napolitoday.it - Rifiuti, Asìa: "Stiamo andando nella direzione giusta"

Leggi l'articolo completo su Napolitoday.it

In un territorio complesso, con una densità abitativa per chilometro quadrato tra le più alte di Italia,Napoli opera nei servizi di pubblica utilità e si occupa di igiene ambientale servendo circa 960.000 abitanti."Dalla a terra dei fuochi alle emergenzepassando per la carenza.