Corriereadriatico.it - Riccardo scomparso, la diga non sarà svuotata. La Prefettura: «Impossibile farlo e non servirebbe». La mamma: «Non mi fermo, lo cercherò per sempre: incaricate delle guide»

Leggi l'articolo completo su Corriereadriatico.it

PESARO Non verràladel Furlo per le ricerche di, «sarebbein ogni caso prosciugare tutto l'invaso, operazione rischiosa e dannosa per.