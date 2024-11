Reinterpretare la sciarpa? Sì ma senza dimenticare la tradizione

Leggi l'articolo completo su .com

Life&People.it Con l’arrivo dell’ Autunno/Inverno nel nostro guardaroba non può mancare un accessorio strategico e indispensabile. Parliamo delle sciarpe, che ogni anno vengono riproposte con forme e colori diversi, come una sperimentazione volta alla ricerca di novità. Le proposte nuove non mancano anche se forse un po’ troppo sperimentali pertanto risulta difficile attribuire una identità e un nome allache ormai ha poco dell’aspetto originario.Le tendenze che propongono i creativi quest’anno mostrano una serie di diversità rispetto alla; queste giocano soprattutto sulle dimensioni e le forme nelle quali la libertà creativa ed interpretativa ha permesso agli stilisti di sperimentare novità interessanti per rendere le sciarpe protagoniste nel mondo degli accessori.