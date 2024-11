Lapresse.it - Regno Unito, il cucciolo di rinoceronte bianco muove i primi passi all’aperto nello zoo

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

Undidi un mese ha fatto la sua comparsa per la prima volta nel recinto dello zoo Whipsnade, nel. Sotto l’occhio vigile della madre, Fahari, il piccolo, ancora senza nome, ha mosso isotto la pioggerellina di novembre dopo aver trascorso il suo primo mese nel comfort di una tana al chiuso. EDITORIAL USE ONLY; NO RESALE