Veronasera.it - Record di partecipanti al Lessinia Rally Historic: gli iscritti sono 103

Leggi l'articolo completo su Veronasera.it

Il sestopartirà con 103. La manifestazione in programma l’8 e 9 novembre valida per il Trofeodi 2a Zona, TrofeoVeronesi, TrofeoAci Vicenza e Ford Cup segna così il proprio, nonché il primato annuale per le gare del triveneto, del.