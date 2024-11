Dday.it - Recensione Mac Mini M4: prestazioni altissime con consumi irrisori. Rivoluzione desktop

Leggi l'articolo completo su Dday.it

La nuova versione di Macè ancora più piccola e, grazie al processore M4, ancora più potente. Oggi bastano poco meno di 1000 euro per mettere in casa un computer che volendo si può portare ovunque e che eccelle in ogni campo. .