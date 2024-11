Romatoday.it - "Raise The Future", la robotica al MAXXI

Leggi l'articolo completo su Romatoday.it

Dal 15 al 17 novembre, l'ecosistema di innovazione- Robotics and AI for Socio-economic Empowerment - approda alMuseo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma con l'evento "Raide the", un appuntamento per scoprire da vicino comee intelligenza artificiale stanno.