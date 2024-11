Ilgiorno.it - Quindicenne nel mirino per la catenina d’oro

Rapinato mentre era sulla metro lilla, martedì pomeriggio. Vittima è unche si è trovato in balìa di tre nordafricani, i quali gli hanno portato via lache portava al collo. Stando a quanto ricostruito, il ragazzo è salito su un treno del metrò 5 alla stazione Garibaldi, in direzione San Siro, attorno alle 15 di martedì. A un certo punto i tre lo hanno puntato: miravano alla sua collanina. Alla fermata Gerusalemme uno di quei giovani gli si è parato davanti e gli ha messo le mani al collo, stringendoglielo. Nel frattempo un altro della gang, alle sue spalle, gli afferrava il monile dal collo per poi strapparlo con un gesto rapidissimo. Il ragazzino non ha chiesto subito aiuto ma ha raggiunto la sua destinazione: una parrocchia in zona Fiera, in cui si occupa di volontariato, e ha raccontato l’accaduto.