Puntomagazine.it - Qualiano San Marcellino: Il traffico dei botti illegali. Carabinieri arrestano un incensurato

Arrestato un uomo daidella stazione diper detenzione di esplosivo illegaleIdella stazione dicontinuano a percorrere il filone deldie dell'esplosivo. La rete di indagine spesso porta ad insospettabili.Il blitz avviene in un appartamento di Sanin provincia di Caserta. Durante la perquisizione i militari trovano nel box 138 petardi "cobra", 21 fuochi "Lupo 26", 14 candelotti Rambo K3, 11 petardi "Leone" e 2 "Pitbull".186per un peso complessivo di 7 chili e mezzo di polvere da sparo. Trovata anche una cipolla di 222 grammi. A finire in manette un 21ennedel posto che è stato trasferito in carcere.