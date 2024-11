Proxigas, Assogas, Assogasliquidi-Federchimica e Utilitalia chiedono conferma Ecobonus caldaie in Manovra

Leggi l'articolo completo su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Dal momento che "la direttiva ‘Case Green’ non vieta incentivi per nuovea gas rinnovabili"liquidi-unain Legge di Bilancio delle "agevolazioni previste dall’anche per la sostituzione delle vecchiea gas con nuovea condensazione alimentabili con green gas": l'obiettivo è "garantire, .