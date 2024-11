Ravennatoday.it - Prorogato il termine per presentare le domande Cas dei cittadini alluvionati

Leggi l'articolo completo su Ravennatoday.it

Ci sarà tempo fino al prossimo 18 novembre per le cittadine e icolpiti dall’alluvione dello scorso settembre che devonola domanda di contributo per l’autonoma sistemazione (Cas) al proprio Comune. La presidente della Regione e commissaria per l’emergenza ha firmato.