Temporeale.info - Priverno / Incidente stradale allo svincolo per Terracina, 60enne soccorsa in codice rosso

Leggi l'articolo completo su Temporeale.info

Nel pomeriggio odierno, i Carabinieri disono intervenuti per unautonomo, avvenuto all’altezza delloper(LT) nel quale è rimasta coinvolta una donna di 60 anni di Nettuno (RM) alla guida della propria autovettura. Per cause in corso di accertamento, il veicolo ha perso aderenza con il manto, finendo .L'articoloperinTemporeale Quotidiano.