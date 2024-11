Sport.quotidiano.net - Primavera. L’Eurosassuolo avanza in Youth League

sassuolo 4 daugavpils 0 SASSUOLO: Viganò; Benvenuti G., Sibilano, Corradini (1’ s.t. Amendola), Barani (15’ s.t. Acatullo); Seminari (24’ s.t. Bruno, in foto), Leone (1’ s.t. Macchioni), Mussini; Frangella (34’ s.t. Cardascio), Daldum, Negri. All. Bigica (Nyarko, Benvenuti T., Tomsa) DAUGAVPILS: Zuravlovs (15’ s.t. Saveljevs); Bujanovs, Valpeters, Urujevs, Maslakovs (1’ s.t. Svitlychnyi), Vinokurovs; Kopilovs (31’ s.t. Korzhenko), Aleksejevs (22 p.t. Cemodanovs), Basko, Dauksts (15’ s.t. Truskovskis); Harzha. All. Bovins (Cemodanovs, Avdejevs, Pinaskins) Arbitro: Vergetis (Fotopoulos, Stalikos, q.u. Prontera) Note: ammoniti Bujanovs Reti: 1’ p.t. Frangella, 14’ p.t. Barani, 5’ e 27’ s.t. Daldum Si prende il terzo turno della, il Sassuolo, dando seguito alla vittoria dell’andata (5-0) che aveva già fatto intuire chi tra i neroverdi e i lettoni del Daugavpils sarebbe andato avanti.