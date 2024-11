.com - Prima Categoria / Coppa Marche 2024/25, risultati e marcatori della 2^ giornata del 2° turno – LIVE

Il Borgo Minonna ne fa 3 alla Sampaolese: la sfida con la Filottranese del 27 novembre decisiva per il passaggio del. Pari per l’Ostra a Mondolfo: con il Peglio servirà solo vincere. Castelfrettese-San Biagio finisce 1-1: tanta incertezza nel girone 3VALLESINA, 6 novembre– Arrivano i primi2^del secondodi. Sorride il Borgo Minonna: con il 3-0 rifilato alla Sampaolese si porta a 3 punti nel triangolare 2 insieme alla Filottranese. Nella sfida decisiva del San Giobbe il prossimo 27 novembre potrebbe bastare anche un pareggio agli uomini di Saracini per centrare il triangolare di semifinale, vista la migliore differenza reti (+3 contro +2 dei biancorossi).L‘Ostra Calcio, invece, pareggia contro l’Atletico Mondolfo: la squadra di De Filippi dovrà solo vincere contro il Peglio in casa per strappare la semifinale.