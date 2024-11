Pordenonetoday.it - Pordenonelegge Fuoricittà, a Sacile Marcello Veneziani

Leggi l'articolo completo su Pordenonetoday.it

Ancora una presentazione in anteprima per il Friuli Venezia Giulia nell’ambito del cartelloneAutunno. Domenica 10 novembre, al Teatro Zancanaro di(ore 20.45), riflettori sul filosofo bche presenta il nuovo saggio Senza eredi Ritratti di maestri veri, presunti e controversi in.