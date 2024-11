Quotidiano.net - "Pirelli ha violato la Golden Power"

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Palazzo Chigi ha messo sotto esame Cnrc, il socio cinese diper un’ipotesi di violazione del. Lo ha reso notoper conto di Marco Polo International Italy e della stessa China National Tire and Rubber. Il provvedimento della presidenza del Consiglio, si legge in una nota, è del 31 ottobre e riguarda in particolare "la potenziale violazione della prescrizione di garantire l’assenza di collegamenti organizzativi-funzionali trada una parte e Cnrc dall’altra". Il procedimento si chiuderà in 120 giorni, ai primi di marzo. Cnrc ha comunicato adi ritenere di aver sempre rispettato le prescrizioni del DPCMed è confidente di chiarire la propria posizione durante il procedimento. Marco Polo International Italy ha altresì invitatoa curare la comunicazione di tale informazione al mercato nel rispetto delle previsioni di legge.