Iltempo.it - "Perché ha vinto Trump". Senaldi spiega il motivo: cosa non è piaciuto

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

Usa 2024, gli analisti cercano di capire le ragioni della vittoria di Donald. Se ne parla durante la puntata di "4 di sera" del 7 novembre. In studio c'è Pietroche svela le ragioni per cui gli americani hanno preferitoa Kamala Harris. "Penso che Donaldabbiaper tre ragioni - ha detto- L'America è cresciuta economicamente ma le persone non hanno guadagnato e allora l'americano medio si è chiesto: chi mi ha fregato? E si è detto mi ha fregato chi sta governando non certo chi è all'opposizione. Poi non è piaciuta la politica estera e la sicurezza".