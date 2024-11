Per gli amanti del cioccolato c’è un luogo paradisiaco a 80 Km da Roma

Leggi l'articolo completo su Funweek.it

Chi ha detto che il Lazio non è una tra le regioni più belle dell’Italia? Presenta una serie di borghi e città ricchi di monumenti e luoghi da scoprire. Tradizione, cultura e storia non mancano. Ne è un esempio Norma, un paese in provincia di Latina dove si trova un postoper glidel. Norma Norma, il museo delimmerso nel verde Situato su una collina, il museo del“Antica Norba” è il posto perfetto per chi vuole trascorrere una giornata diversa e dolce. E’ immerso nel verde delle campagne di Norma, tra boschi e querce secolari dove l’unico rumore è quello del cinguettio degli uccellini. LEGGI ANCHE: — Ecco la pasticceria per chi è a dieta: qui potrai assaggiare prelibatezze senza pensieri per il girovita >>Il museo può essere il giusto compromesso per accontentare sia piccoli che grandi; infatti, al suo interno vi è un percorso caratterizzato da una serie di tappe tutte da scoprire.