Sport.quotidiano.net - Paura per Morata, scontro in allenamento con Pavlovi?: trauma cranico, out per Cagliari

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Milano, 7 novembre 2024 - Il Milan perde Alvaroper la trasferta di sabato a. Il centravanti spagnolo ha riportato un fortein uno violentoincon Strahinja?. L'attaccante del Milan è stato prontamente portato in ospedale a Legnano dove è stata effettuata una risonanza, con esito negativo. “Ora Alvaro sta meglio e rimarrà in ospedale per essere monitorato, come da prassi in questi casi”, fa sapere il club rossonero. Tantaquindi ma nulla di grave anche se è praticamente certo chenon sarà in campo in Sardegna. Contro ilsabato alle ore 18, Paulo Fonseca molto probabilmente si affiderà a Tammy Abraham di rientro dall'infortunio alla spalla e che a Madrid ha giocato qualche minuto. Come prima punta il tecnico portoghese avrà a disposizione il recuperato Luka Jovic e, se verrà convocato, anche Francesco Camarda.