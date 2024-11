Oasport.it - Pattinaggio artistico: è il weekend dell’Ice Challenge 2024. Anna Pezzetta tra gli iscritti

Non solo Grand Prix. Proprio in un fine settimana che sarà contraddistinto dall’NHK Trophy, una delle tappe più attese della celeberrima competizione itinerante di, andrà in scena una competizione minore ma particolarmente importante per i colori azzurri. Stiamo parlando, evento internazionale in scena presso il Merkur Eisstadion di Graz (Austria).Nella categoria individuale femminile risulta infatti tra glila nostra, talento che si è già ben distinto in questo primo stralcio di stagione ben figurando in campo Junior Grand Prix, precisamente negli appuntamenti di Danzica e Lubiana, ottenendo rispettivamente il totale di 169.21 e 179.76.Sarà una bella occasione per l’altoatesina che, fino a questo momento, si è sempre comportata molto bene nel segmento più corto, attestandosi abbondantemente al di là dei 60 punti, per poi lasciare qualcosa sul piatto nel libero.