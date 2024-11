Riminitoday.it - Palio della piada e osteria delle tradizioni, tutto pronto per l'esordio della fiera di San Martino

Leggi l'articolo completo su Riminitoday.it

È ormaiper ladi San, che prenderà il via domani (venerdì 8 novembre) con l’anteprima, per poi entrare nel vivo a partire da sabato 9 con l’inaugurazione ufficiale. Nel frattempo Pro loco e Aceto Rosso lavorano per offrire ai visitatori buon cibo e iniziative molto.