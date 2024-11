Tg24.sky.it - Padova, il neonato di 5 mesi seviziato dal padre ora respira da solo

Migliorano le condizioni deldi 5ricoverato per maltrattamenti nella Clinica pediatrica dell'azienda ospedaliera di, dopo essere statodal22enne. Il piccolo sarebbe attualmente in grado dire da, senza l'ausilio della maschera d'ossigeno. Dopo aver trascorso diversi giorni nel reparto di terapia intensiva, adesso è stato trasferito in terapia semi-intensiva.