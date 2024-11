Impresaitaliana.net - OSS, al via il concorso regionale per 1.200 operatori sociosanitari

Leggi l'articolo completo su Impresaitaliana.net

Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consigliodella Campania sulla questione Oss: “È un primo grande segnale verso chi dopo aver dato un contributo significativo alla nostra sanità” “Pubblicato il bando delunicoper oltre 1.200con la prevista riserva del 50% dei posti ai lavoratori delle coop sociali”.Così Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consigliodella Campania, che insieme ai consiglieri regionali Pasquale Di Fenza e Diego Venanzoni ha affrontato la questione relativa agli OSS che sono stati impegnati per anni nelle cooperative.“È un primo grande segnale verso chi dopo aver dato un contributo significativo alla nostra sanità negli anni bui del commissariamento e difeso le nostre vite durante il Covid, ora rischiava di venire licenziato – afferma Ciarambino – Rivendichiamo orgogliosamente l’aver contribuito in maniera decisiva affinché si giungesse ad un risultato del genere, come annunciato ai lavoratori Gesco ricevuti proprio durante l’ultimo consiglio”.