Liberoquotidiano.it - "Orgogliosa della campagna". Kamala perde e se ne così

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

"Sono fieracorsa che abbiamo fatto e del modo in cui l'abbiamo fatta".Harris, dopo i saluti e i ringraziamenti iniziali - alla sua famiglia, a Joe Biden, al suo compagno di corsa Tim Walz e allo staff- si è rivolta alla folla radunata alla Howard University di Washington, nel suo discorso dopo la sconfitta elettorale. "Lasciatemi dire che oggi il mio cuore è pieno”, ha detto. “Il risultato di queste elezioni non è quello che volevamo, non è quello per cui abbiamo combattuto, non è quello per cui abbiamo votato, ma ascoltatemi quando dico che la lucepromessa dell'America brucerà sempre".