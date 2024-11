Ilpiacenza.it - Nuovi mercati per i vini piacentini, incontro formativo per vignaioli e produttori

Leggi l'articolo completo su Ilpiacenza.it

Conquistaredi destinazione in Italia e, soprattutto, all’estero è una sfida che da alcuni anni vede il Consorzio di tutelaDoc Colliimpegnato in prima linea. Per crescere e ottenere la giusta valorizzazione deilocali, l’internazionalizzazione rappresenta.