Parmatoday.it - Nuova pista ciclabile in via Emilia Est: 400 mila euro per potenziare la rete ciclabile della città

Leggi l'articolo completo su Parmatoday.it

Come anticipato da Parmatoday in questi giorni la Giunta comunale ha approvato lo studio di fattibilitàin viaEsta in prossimità dell’area “Ex Salamini”L’intervento si inserisce tra quelli promossi dall’Amministrazione per il potenziamento