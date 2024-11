Genovatoday.it - Nuova nave con migranti in arrivo a Genova, l'ong: "Porto lontano, misura crudele per i sopravvissuti"

Leggi l'articolo completo su Genovatoday.it

Unacon a bordosalvati in mare è in viaggio verso, dovrebbe arrivare domenica. Si tratta della Ocean Viking di Sos Mediterranee che ha a bordo 185 persone recuperate in mare nelle ultime ore.Isalvati in viaggio versoLaha salvato 140.