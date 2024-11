Giornalettismo.com - Non solo chatbot: OpenAI vuole portare l’AI nel “mondo fisico”

Leggi l'articolo completo su Giornalettismo.com

Paradossalmente, l’ecosistema deibasati sull’intelligenza artificiale sembra essere già saturo. Dunque, molte delle aziende che sono nate seguendo proprio i princìpi alla base di questo, stanno cercando di entrare in altri mercati (sempre basati sul) e contemplando altri modelli di business. Come nel caso diche, dopo l’enorme successo di ChatGPT (che ha spinto la concorrenza a una rincorsa affannosa per piazzare nuovi prodotti alternativi), sta provando a testare le proprie capacità anche nel campo della robotica. O, per meglio dire, dell’intelligenza artificiale applicata al. La testimonianza di ciò è rappresentata da uno dei nuovi “acquisti”: da qualche giorno è entrata a far parte del team dell’azienda di San Francisco Caitlin Kalinowski, ingegnere che ha curato lo sviluppo di Oculus VR in Meta.