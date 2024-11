Thesocialpost.it - Non soccorse una 14enne in fin di vita, dottoressa del 118 indagata per omicidio colposo

Immagine di repertorioUnadi 62 anni, Anna Maria Lamanna, originaria di Castel Volturno (Caserta), è finita sotto indagine pere altri reati dopo il tragico decesso di Eleonora Chinello, una ragazzina di 14 anni. La vicenda è emersa in seguito all’inchiesta condotta dal pm di Padova, Sergio Dini, che ha aperto un fascicolo sulla morte della giovane, avvenuta il 28 ottobre all’ospedale di Padova. Secondo quanto riferito dalle infermiere coinvolte, laLamanna avrebbe rifiutato di prestare soccorso alla ragazza, gravemente ferita dopo essere stata investita da un’auto mentre andava in bicicletta a prendere l’autobus.La Tragica Morte di EleonoraDopo l’incidente la ragazzina, in gravi condizioni, è stata soccorsa e trasportata in ambulanza verso l’ospedale di Padova.