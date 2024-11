Sbircialanotizia.it - “Non fece tutto il possibile per salvare 14enne investita”, dottoressa 118 indagata per omicidio

Leggi l'articolo completo su Sbircialanotizia.it

Eleonora è morta dopo essere statada un’auto il 28 ottobre scorso a Piove di Sacco (Padova) mentre in bici stava raggiungendo la fermata del bus per andare a scuola È stata sospesa dal servizio dalla società tra professionisti per cui lavora, la Cmd di Granarolo (Bologna), laAnna Maria Lamanna, 62 anni, .