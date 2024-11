Fanpage.it - Neonato seviziato dal papà a Padova: sta meglio, respira da solo. Spostato in terapia semi-intensiva

Leggi l'articolo completo su Fanpage.it

Il piccolo di 5 mesi ha comunque gravi lesioni a bocca, lingua e gola. "Sta dando buoni risultati, ma si tratta di un cammino non facile, da valutare giorno per giorno. Alcuni miglioramenti ci sono stati", ha ammesso il direttore generale Giuseppe Dal Ben. Il padre, di etnia sinti, residente a Camisano Vicentino, rimane in carcere.