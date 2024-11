Salernotoday.it - "Necessito di cure all'estero, aiutatemi!": l'appello di un 35enne salernitano

Leggi l'articolo completo su Salernotoday.it

E' affetto da 14 anni dal morbo di Crohn, Vincenzo,che, reduce di 4 interventi chirurgici non riusciti, lancia unalla comunità tutta per avere aiuto nel sostenere lesanitarie per lui necessarie, avviando una campagna di crowfunding. Fronteggiando occlusioni.