Lapresse.it - ‘Ndrangheta, 59 misure cautelari: il blitz dei carabinieri in tutta Italia

Nella mattinata di oggi, nel territorio del circondario di Lamezia Terme e in altri centri del territorio nazionale, idel Comando Provinciale di Catanzaro hanno eseguito un provvedimento cautelare emesso dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, nei confronti di 59 indagati (50 in carcere, 9 agli arresti domiciliari). Il provvedimento è stato deciso sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine ai delitti – a vario titolo ipotizzati nei loro confronti – tra cui associazione di tipo ‘ndranghetistico, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, anche aggravata dalle modalità e finalità mafiose, così come in ordine ad altri numerosi delitti, anche aggravati dalle modalità e finalità mafiose.